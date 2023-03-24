Байден посетит более 20 штатов

Президент США Джо Байден и представители его администрации в ближайшие три недели посетят более 20 штатов, чтобы убедиться в эффективности программы стимулирования внутренних инвестиций. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе поездки будет обсуждаться то, как программа президента Байдена "Инвестиции в Америку", включающая исторические инвестиции, привлеченные благодаря закону США о снижении инфляции (IRA), закону о чипах и науке <...>, повлияла на рост производства, способствует восстановлению американской инфраструктуры и налаживанию цепочек поставок <...>", - говорится в сообщении.

Турне американского лидера начнется с города Дарем (штат Северная Каролина) 28 марта. Президента США будут сопровождать первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис с супругом и ряд должностных лиц. На следующей неделе министр торговли Джина Раймондо посетит предприятия по производству в оптоволоконного кабеля в Северной Каролине, министр транспорта Пит Буттеджадж осмотрит аэропорты штатов Арканзас, Техас и Оклахома, а министр внутренних дел Деб Холанн проинспектирует объекты нефтяной инфраструктуры около Хьюстона (штат Техас).