Альпийские деревни терроризируют волки

Волки держат в страхе жителей приграничных районов Австрии и Словении. В прошлом году в регионе Каринтия от зубов этого хищника погибло в четыре раза больше сельскохозяйственных животных, чем в предыдущем. Словенский фермер Матия Юван получил лишь небольшую часть назначенной правительством компенсации (за 4 из 17 овец), поскольку идентификационные бирки его овец были утеряны во время убийства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, отсутствие доказательств убийства волками означает отсутствие выплат, подтверждает правительство Словении. И это несмотря на то, что число пропавших, но не признанных жертвами волков животных в муниципалитете, где живет Матия, недавно утроилось.

Овцы умирают не сразу. Они долго мучаются. Это сложная проблема, для меня дело не только в деньгах

При помощи туш уже убитых животных охотники пытаются поймать волков в ловушку. Потому что в Словении и в соседней Австрии частичный отстрел волков разрешен.

Целью охотников становятся в основном гибриды собак и волков, поскольку они менее пугливы и заходят в деревни даже днем.

Однако, по мнению Всемирного фонда дикой природы, волк защищает леса от уничтожения оленями. Лесная промышленность сэкономит сотни миллионов евро на ущербе, если будет терпимо относиться к этому хищнику.

Молодые деревья часто вообще не могут вырасти, так как их поедают дикие животные (например, олени). И волк помог бы здесь уменьшить столь большое количество дичи

Тем временем Матия подумывает о том, чтобы отказаться от оставшихся овец. Его страсть к тяжелой работе в альпийской местности угасает перед лицом нападений волков.