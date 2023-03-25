На итальянском острове за сутки высадилось рекордное число мигрантов

Более 2 тыс. мигрантов высадились на острове Лампедуза за 24 часа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ночь 25 марта на остров прибыли 267 человек, а в пятницу - 1 778. Центр приема мигрантов на Лампедузе перегружен более чем в 4,5 раза: там в настоящий момент находится 1 831 человек при максимальной вместимости менее 400 мест.

Внимание к увеличению потока нелегалов, отплывающих к южным европейским берегам, в том числе из Туниса, привлекала в ходе прошедшего в Брюсселе саммита ЕС премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В частности, она предупредила Евросоюз, что, "если Тунис обвалится (из-за политического и экономического кризиса - прим. ТАСС), есть риск гуманитарной катастрофы с наплывом до 900 тыс. беженцев". После саммита Мелони сообщила, что Тунис посетят несколько европейских миссий, в том числе от Еврокомиссии.

Италия наряду с другими странами Южной Европы пытается добиться от ЕС единого масштабного плана по пресечению незаконной миграции и перевозки людей по морю, которая нередко ведет к гибели мигрантов.