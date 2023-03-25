В американском штате запретили детям и подросткам использовать социальные сети по ночам

Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подписал два закона, которые ограничивают возможность несовершеннолетних пользоваться социальными сетями без согласия родителей.

Об этом пишет издание Axios, передает Day.Az.

Новые законы требуют, чтобы технологические компании ввели "комендантский час" для детей и подростков с 22:30 до 6:30 по местному времени. В период "комендантского часа" несовершеннолетние не смогут пользоваться своими аккаунтами в соцсетях.

Законы требуют проверки возраста всех пользователей соцсетей, обязывают технологические компании давать родителям или опекунам доступ к аккаунтам их детей, а также, как пишет Associated Press, позволяют подавать судебные иски от имени детей, утверждающих, что социальные сети причинили им вред. Кроме того, новые правила ограничивают показ рекламы несовершеннолетним.

Законы должны вступить в силу с марта 2024 года. Ожидается, что технологические компании попытаются оспорить их правомерность в суде.