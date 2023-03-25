В Санкт-Петербурге пикап сбил двух детей

В Санкт-Петербурге водитель пикапа сбил двух детей, переходивших дорогу на Лермонтовском проспекте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль Dodge Ram сбил 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика, их доставили в больницу им. Раухфуса. У обоих диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Старший ребенок также получил переломы бедра и голени.

Владельцем пикапа является 37-летний гендиректор фирмы по продаже упаковок, говорится в сообщении. Отмечается, что мужчину, за которым за прошлый и этот год числится почти сотня нарушений ПДД, отправили в изолятор временного содержания. Полиция возбудила уголовное дело за нарушение правил движения, повлекшее тяжкий вред здоровью.