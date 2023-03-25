Анкара осудила провокацию в Дании

Анкара решительно осудила провокацию, совершенную 24 марта в Дании в отношении священного Корана и турецкого флага, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В субботнем заявлении МИД Турции подчеркивается недопустимость выдачи разрешений на проведение акций, а по сути - преступлений на почве ненависти, под предлогом свободы слова.

"Провокация, совершенная в священный для мусульман месяц Рамазан, является очередным примером исламофобии и ксенофобии в Европе. Рост преступности на почве ненависти в европейских странах достиг масштабов, вызывающих серьезную обеспокоенность. Все говорит о том, что в этих странах не вынесли уроков из истории. Турция решительно осудила произошедшее и довела свою позицию до властей Дании", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В Анкаре призвали датские власти привлечь к ответственности всех причастных к инциденту, а также предпринять конкретные шаги по предотвращению провокаций, нарушающих атмосферу мирного сосуществования и стабильности в обществе.

- Провокации в отношении турецкого флага и Священного Корана в Дании

В пятницу, 24 марта перед посольством Турции в Копенгагене была совершена провокация в отношении турецкого флага и священного Корана.

Провокация, организованная членами радикальной группы Patrioterne Gar Live, транслировалась в прямом эфире в соцсети Facebook.

Провокаторы развернули баннеры с исламофобской риторикой, скандировали оскорбляющие ислам лозунги и совершили безобразную провокацию в отношении турецкого флага.

В ответ на провокацию маргинальной группы один из представителей датской общины мусульман посредством громкоговорителя читал суры из Священного Корана, после чего опубликовал их перевод на датском языке.

В ходе провокационной акции не было зафиксировано каких - либо случаев насилия. Стало известно, что датские власти заранее проинформировали посольство Турции в Копенгагене и приняли необходимые меры безопасности.

Реакция турецкой стороны, а также ожидания были доведены до сведения датских властей до начала акции и после ее завершения.