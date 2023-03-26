Турция оценила возможность Швеции стать частью НАТО

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, оценивая возможность Швеции стать частью НАТО, отметил, что Анкара не закрывала двери в Североатлантический альянс для Стокгольма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сообщил в интервью телеканалу NTV.

"Мы не закрывали двери в НАТО для Швеции", - заявил он. Калын отметил, что данный процесс будет зависеть от того, какие действия будет предпринимать страна.

Помимо этого он отметил, что для Финляндии нет никаких препятствий для членства в НАТО.