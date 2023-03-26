https://news.day.az/world/1549632.html Турция оценила возможность Швеции стать частью НАТО
Турция оценила возможность Швеции стать частью НАТО
Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, оценивая возможность Швеции стать частью НАТО, отметил, что Анкара не закрывала двери в Североатлантический альянс для Стокгольма.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сообщил в интервью телеканалу NTV.
"Мы не закрывали двери в НАТО для Швеции", - заявил он. Калын отметил, что данный процесс будет зависеть от того, какие действия будет предпринимать страна.
Помимо этого он отметил, что для Финляндии нет никаких препятствий для членства в НАТО.
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