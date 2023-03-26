Густой туман в Москве заметили в воскресенье утром, 26 марта. Погодное явление попало на видео.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Житель Москвы снял ролик из окна квартиры в одной из столичных многоэтажек. Он запечатлел, как столицу накрыло пеленой. Видимость сильно ухудшилась. Даже соседний ЖК почти полностью окутан туманом.