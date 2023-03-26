В Кувейте на территории нефтяной скважины произошел пожар

Кувейтская нефтяная компания Kuwait Oil Company сообщила в воскресенье о пожаре на территории скважины, где на прошлой неделе был зафиксирован разлив нефти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении компании, опубликованном на ее странице в Twitter, отмечается, что инцидент произошел в понедельник. Пострадавших в результате пожара нет, операционная деятельность компании, в том числе добыча нефти, не нарушена.