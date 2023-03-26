https://news.day.az/world/1549716.html В Кувейте на территории нефтяной скважины произошел пожар
В Кувейте на территории нефтяной скважины произошел пожар
Кувейтская нефтяная компания Kuwait Oil Company сообщила в воскресенье о пожаре на территории скважины, где на прошлой неделе был зафиксирован разлив нефти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В заявлении компании, опубликованном на ее странице в Twitter, отмечается, что инцидент произошел в понедельник. Пострадавших в результате пожара нет, операционная деятельность компании, в том числе добыча нефти, не нарушена.
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