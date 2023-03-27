В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО

Учения истребителей ВВС НАТО, осуществляющих миссию воздушной полиции в небе стран Балтии, проходят в понедельник в Литве. Об этом сообщило командование литовской армии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тренировка размещенных на авиавбазе Зокняй в Литве истребителей ВВС стран - членов Североатлантического альянса проводится в районе Паланги и над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении.

В учениях задействованы истребители F-16 ВВС Польши и истребители Rafale ВВС Франции. "В ходе тренировки будут осуществляться полеты на малых высотах, а над Балтийским морем выпускаться тепловые заряды", - отметило командование.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.