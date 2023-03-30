Снегопад оставил без света десятки тысяч жителей России

Около 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за снегопада и неблагоприятной погоды, которые вызвали аварии на сетях. Как передает Day.Az, об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"Из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра и мокрого снега - остались без энергоснабжения почти 35 тысяч жителей", - написал Голубев.

Он сообщил, что энергоснабжения лишились восемь районов и три города в центре региона. Из-за этого энергетики Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.

"По всей области к оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады, это 1244 человека и 640 единиц техники", - добавил губернатор региона.



Василий Голубев отметил, что аварийно-восстановительные работы будут проходить круглосуточно, о них ему будут докладывать каждый час.

Кроме того, на автодороге М-4 "Дон" из-за снегопада и непогоды произошло несколько ДТП и появились многокилометровые заторы. На фоне этого решено оборудовать пункты обогрева для автомобилистов, а также задействованы 36 единиц крупной дорожной техники.