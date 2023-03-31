Столтенберг планирует добиться членства Швеции в НАТО

Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что его цель - добиться ратификации членства Швеции в НАТО после выборов в Турции в мае и до саммита альянса 11 июля. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Столтенберга, Швеция по-прежнему может получить "зеленый свет" на членство в НАТО после выборов турецкого главы государства - они запланированы 14 мая текущего года.

"Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе, мы также могли добиться ратификации (членства) Швеции", - уточнил генеральный секретарь альянса.

Ежегодный саммит НАТО должен пройти в Вильнюсе 11 июля.

При этом Столтенберг обратил внимание, что итоговое решение принимает Анкара.

"Я буду усердно работать, чтобы добиться ратификации Швеции как можно скорее", - заключил генсек НАТО.