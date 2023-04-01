Возросло число жертв оползня в Эквадоре

По меньшей мере 21 человек погиб в результате схода оползня в городе Алауси в центральной части Эквадора.

Об этом в пятницу сообщает агентство EFE со ссылкой на данные спасателей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 17 погибших. На настоящий момент есть сведения о 37 пострадавших и по меньшей мере 72 пропавших без вести.

Оползень сошел на жилые дома в ночь на 27 марта. В общей сложности в зоне бедствия оказались 500 человек.