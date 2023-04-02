КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием

КНДР считает военные учения США и Южной Кореи провокациями и предупреждает Вашингтон и Сеул, что они имеют дело с ядерным государством. Соответствующий комментарий государственного Центрального телеграфного агентства Кореи опубликован в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США и их сателлитам нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями, а наш народ и армия не знают пустых слов", - говорится в комментарии. В нем отмечается, что "совершенно очевидно, как будут использоваться ядерные вооружения" Пхеньяна, если "силы сдерживания войны не действуют" на США и его союзников.

КНДР осудила как совместные военные учения США и Южной Кореи, которые проходили в марте, так и запланированные учения этих стран с подключением Японии.

В акватории Японского моря в ближайшее время ожидается проведение совместных учений США, Японии и Южной Кореи с участием американского атомного авианосца Nimitz. По данным источников агентства Yonhap, они пройдут на следующей неделе. Маневры проводятся на фоне активизации ракетных пусков КНДР.