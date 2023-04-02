В Бельгии футболист влетел на автомобиле в здание спортзала

В Бельгии футболист клуба "Ауд-Хеверле Лёвен" Софьян Кьюин не справился с управлением автомобилем на круговой развязке, взлетел в воздух и влетел в помещение спортивного зала. Об этом сообщает DH Les Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, 25-летний спортсмен ехал на автомобиле вдоль реки Маас по направлению от Льежа к Флемалю. Кьюин двигался на высокой скорости и врезался в бордюр на кольцевой развязке. После этого автомобиль взлетел в воздух, пробил стену здания спортзала и оказался внутри, опрокинувшись на бок. Полет автомобиля попал на видео: его сняла камера наблюдения.

В результате ДТП мужчина остался жив, хотя получил множественные переломы. В клуб "Ауд-Хеверле Лёвен" марокканский полузащитник перешел в сентябре 2022 года. Команда играет в высшем дивизионе чемпионата Бельгии.