Бинали Йылдырым проголосовал на выборах в Турции

Бинали Йылдырым, первый заместитель председателя турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) проголосовал на президентских и парламентских выборах, проходящих в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, Бинали Йылдырым проголосовал в Стамбуле.

Отметим, что сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. В президентских выборах участвуют 3 кандидата.

Напомним, что в Турции президентские и парламентские выборы проводятся через каждые 5 лет.