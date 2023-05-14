https://news.day.az/world/1564219.html Бинали Йылдырым проголосовал на выборах в Турции
Бинали Йылдырым проголосовал на выборах в Турции
Бинали Йылдырым, первый заместитель председателя турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) проголосовал на президентских и парламентских выборах, проходящих в стране.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, Бинали Йылдырым проголосовал в Стамбуле.
Отметим, что сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. В президентских выборах участвуют 3 кандидата.
Напомним, что в Турции президентские и парламентские выборы проводятся через каждые 5 лет.
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