«Партия справедливости и развития» сохраняет большинство в парламенте

"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получает подавляющее большинство мест в парламенте, следует из опубликованных телеканалом TRT предварительных данных после обработки бюллетеней со всех участков в Турции, передает Day.Az.

По этим данным, правящая партия получила более 35% голосов, что гарантирует 266 мест, а вместе с союзной ей Партией националистического движения (MHP) 53,2% голосов и партией Yeniden Refah - более 320 мандатов в в 600-местном парламенте.