Автор: Эмин Севдималиев

Первый тур выборов президента Турции подошел к концу. Итоговые результаты можно трактовать по-разному, но в любом случае, к воле турецкого народа необходимо относиться с уважением. С другой стороны, полагать что острая фаза битвы кандидатов подошла к концу будет неправильно.

Мы полагаем, что нам предстоит увидеть еще более острую борьбу во втором туре и в этой борьбе более предпочтительные позиции сохраняет действующий Президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Несколько факторов обуславливают это положение действующего главы государства, и мы постараемся затронуть самые важные.

Новые вызовы нового тысячелетия

Вклад Президента Эрдогана в развитие современной Турции невозможно игнорировать. После 90-х годов прошлого века, когда Турция переживала сложные годы, новый век ознаменовал укрепление страны. В итоге, за короткое время Турция превратилась в регионального лидера, что является крупным успехом в современой истории нации. И это спасло Турцию в ряде ситуаций. Геополитическая напряженность в регионе с начала тысячелетия могла привести к сдаче позиций, однако удалось избежать серьезных геополитических потерь. Сирия, Ирак, Ливия, кризис в Украине являются примерами сложных и проблемных ситуаций, которые явились серьезными вызовами для Турции.

Наряду с вышеупомянутыми проблемами, Турция столкнулась и с дипломатическим антогонизмом. Франция, Греция, Кипр не оставляли попыток создать ситуацию, которая ухудшила бы позиции Турции и заставила бы отказаться Анкару от ее интересов. Иронично, что ухудшение связей с рядом союзников по НАТО и является наилучшей иллюстрацией усиления геополитического престижа и важности Турции. Укрепляющаяся мощь Турции привела к ситуации, когда другие страны, имеющие интересы, несовместимые с турецкими, вступили в неформальные альянсы для балансирования позиций Турции.

В контексте сложных отношений с союзниками по НАТО необходимо также отметить, что США исключили Турцию из программы по закупке современных истребителей F-35. Исключение, которое было произведено в одностороннем порядке, было связано с закупками систем противовоздушной обороны С-400 из России.

Однако, Эрдогану удалось использовать проблемы для получения выгоды для долгосрочного развития страны.

Укрепление реальных возможностей Турции

Главе государство удалось сделать то, что кажется весьма простым, но является одной из сложнейших задач для политического руководства - трансформировать потенциальную мощь страны в ее реальные способности.

Ярчайший пример - успех оборонной промышленности. Турецкая оборонная промышленность достигла впечатляющих успехов за последние полтора десятка лет, став мировым лидером в сфере беспилотных военных технологий. Невозможно не отметить легендарный дрон Байрактар, который стал символом для нескольких наций и который заинтересовал большое количество стран.

Показательным является разработка собственного истребителя (https://news.day.az/world/1560534.html), который явился ответом на исключение Турции из программы закупки F-35. Таким образом, Турция стала одной из пяти стран мира, которая производит собственные истребители пятого поколения. Также турецкий оборонпром продолжает работы над разработкой систем противовоздушной обороны.

Все это сделало Турцию большой военной державой, которая в ближайшей перспективе сможет зарабатывать значительные средства благодаря своему высокотехнологичному военному экспорту.

Укрепление реальных возможностей Турции и развитие оборонной промышленности, оказало большое влияние на ход освободительной Второй Карабахской войны, которая изменила методы ведения современной войны. Говоря об освободительной войне азербайджанского народа в контексте анализа роли Президента Эрдогана, необходимо отметить непоколебимую поддержку, которую демонстрировал глава турецкого государства до, во время и после войны. Поддержка Президента Эрдогана стала одним из катализаторов, который помог продвижению отношений между странами на еще более высокий уровень.

Каким будет второй тур?

Еще один важный аргумент в пользу действующего главы государства - большинство голосов, которое он набрал. За все время, что Президент Эрдоган руководит страной, он сумел достичь высокого уровня уважения среди своих сограждан, что трансформировалось в большинство голосов.

Действующему главе государства также дает преимущество его богатый опыт, которым не может похвастаться кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Главным итогом работы Эрдогана стало то, что ему удалось трансформировать страну в регионального лидера, который может проводить независимую внешнюю политику. Его соперник не может похвастаться аналогичными достижениями.

Несмотря на то, что выборы будут сложными для обоих кандидатов, послужной список Эрдогана, а также его достижения делают его фаворитом в этой гонке. Однако, статус фаворита не означает, что битва двух кандидатов не будет ожесточенной.