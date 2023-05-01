https://news.day.az/world/1560534.html Стало известно название турецкого боевого самолета
Стало известно название турецкого боевого самолета
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что боевой самолет турецкого производства будет называться "KAAN".
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Напомним, что самолет был создан компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ). Первое летное испытание состоялось 16 марта 2023 года.
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