Стало известно название турецкого боевого самолета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что боевой самолет турецкого производства будет называться "KAAN".

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что самолет был создан компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ). Первое летное испытание состоялось 16 марта 2023 года.