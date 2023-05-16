Иранские пенсионеры вышли на демонстрации

Иранские пенсионеры организовали скоординированные митинги в нескольких городах Ирана в знак протеста против неспособности правительства улучшить их жилищные условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в провинции Северный Хорасан пенсионеры собрались перед провинциальным телекоммуникационным узлом в Бирджанде и скандировали такие лозунги, как "Мы за наши права" и "Мы не сдадимся".

Также пенсионеры в Шахрекорде, провинция Чахармахал Бахтиари, протестовали против несвоевременной оплаты их медицинских и социальных требований.

Аналогичные акции протеста прошли в городах Исфахан, Хоррамабад, Ахваз, Мешхед, Исфахан и Карадж недалеко от Тегерана.

Протесты были организованы Союзом свободных рабочих Ирана.

Беспорядки сотрясают Иран с лета прошлого года в ответ на снижение уровня жизни, задолженность по заработной плате и отсутствие социальной поддержки на фоне растущей изоляции Исламской Республики и ухудшения экономической ситуации, частично вызванной многолетними санкциями. Сентябрьская смерть 22-летнего Махсы Амини во время содержания под стражей в полиции вдохнула новую жизнь в протесты.