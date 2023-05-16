Турецкие миссии готовятся ко второму туру

В рамках намеченного на 28 мая второго тура президентских выборов в Турции, процесс голосования будет организован в 73 странах мира. Об этом сообщили во вторник в МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

Пункты голосования по состоянию на 20 мая будут открыты 151 представительством Турции в 167 точках за рубежом. Голосование на КПП продлится с 20 по 28 мая, говорится в сообщении в Twitter.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган сохраняет за собой статус фаворита перед вторым туром.