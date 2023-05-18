Ожидающие казни заключенные в Иране поделились эмоциональной просьбой

Трое иранских заключенных, ожидающих смертной казни, написали сообщение с призывом о помощи на фоне растущей обеспокоенности по поводу их неминуемой казни.

"Нам нужна ваша помощь и поддержка, не дайте им убить нас", - написали Маджид Каземи, Салех Мирхашеми и Саид Ягуби в своем сообщении, которым поделился твиттер-аккаунт коллектива оппозиционных активистов "1500tasvir", передает Day.Az.

Каземи, Мирхашеми и Ягуби были приговорены к смертной казни в связи со смертью трех сотрудников сил безопасности во время протестов в Исфахане 15 ноября 2022 года.

Ранее мы сообщали о том, что Иран стал обладателем рекорда по количеству казней.