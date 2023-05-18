https://news.day.az/world/1565500.html Ожидающие казни заключенные в Иране поделились эмоциональной просьбой
Ожидающие казни заключенные в Иране поделились эмоциональной просьбой
Трое иранских заключенных, ожидающих смертной казни, написали сообщение с призывом о помощи на фоне растущей обеспокоенности по поводу их неминуемой казни.
"Нам нужна ваша помощь и поддержка, не дайте им убить нас", - написали Маджид Каземи, Салех Мирхашеми и Саид Ягуби в своем сообщении, которым поделился твиттер-аккаунт коллектива оппозиционных активистов "1500tasvir", передает Day.Az.
Каземи, Мирхашеми и Ягуби были приговорены к смертной казни в связи со смертью трех сотрудников сил безопасности во время протестов в Исфахане 15 ноября 2022 года.
Ранее мы сообщали о том, что Иран стал обладателем рекорда по количеству казней.
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