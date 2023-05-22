Бывший кандидат в президенты Турции определился с выбором

Кажется выборы в Турции становятся менее неопределенными.

Как передает Day.Az, экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata ("Альянса Ататюрка") Синан Оган заявит в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, сообщает газета Hürriyet cо ссылкой на источники.

По предоставленным данным, Оган в понедельник "не просто выступит с заявлением, а объявит пункты, которые обсуждал с президентом Эрдоганом".

"Это - следующие пункты: не изменять первые четыре статьи Конституции. Недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом, развитие экономической политики в соответствии с международными рынками и большая гибкость в политике процентных ставок", - говорится в публикации.

Ранее мы писали о том, что Оган и Эрдоган провели двустороннюю встречу.