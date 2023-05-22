Лидеры Казахстана и Сингапура обсудили транспортное сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам расширения экспортных возможностей, открытия совместных предприятий на территории нашей страны. В частности, речь шла о ходе реализации совместного инвестиционного проекта по строительству агломерации G4 City вблизи города Алматы, расширения сотрудничества между финансовыми институтами.

Кроме того, президенты рассмотрели перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках сопряжения Транскаспийского международного транспортного коридора и инициативы "Пояса и Пути", а также запуска прямого воздушного сообщения между странами.

Ранее мы писали о том, что на саммите Китай-Центральная Азия были достигнуты договоренности о развитии грузопотока по направлению Китай-Европа через Транскаспийский коридор.

Также мы подробно анализировали влияние маршрута на Южный Кавказ.