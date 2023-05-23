Ангар с газовыми баллонами загорелся в России

В поселке Тельмана Ленинградской области вечером 22 мая загорелся ангар. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник, в нем находятся баллоны с газом, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ангар расположен на улице Красноборской. В помещении находится склад паллет.

Пострадавших нет.