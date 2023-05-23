https://news.day.az/world/1566734.html Ангар с газовыми баллонами загорелся в России - ВИДЕО
Ангар с газовыми баллонами загорелся в России - ВИДЕО
В поселке Тельмана Ленинградской области вечером 22 мая загорелся ангар. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник, в нем находятся баллоны с газом, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Ангар расположен на улице Красноборской. В помещении находится склад паллет.
Пострадавших нет.
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