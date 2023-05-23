Президент Турции обвиняет западные СМИ в попытках повлиять на выборы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике попытки западных СМИ повлиять на общественное мнение в Турции публикациями о выборах в стране. Как передает Day.Az, об этом он заявил в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, определенные круги на Западе не могут смириться с тем фактом, что Турции удалось "искоренить терроризм". При этом глава государства отметил, что Турции пришлось в одиночку вести борьбу против террористических организаций.

По словам Эрдогана, Запад также обеспокоен развитием оборонной промышленности Турции.

"Нравится ли им Турция, которая укрепляется в сфере оборонной промышленности? Конечно, мы им не нравимся. Мы им не нравимся, потому что мы больше не покупаем у них оружие и боеприпасы. Наш народ ответил им 14 мая (в первом туре выборов - ред.). Я надеюсь, что 28 мая (во втором туре выборов - ред.) он сделает это снова. Слышали ли вы о недовольстве нашими усилиями от Азербайджана, Катара или Ливии? Нет. Когда мы смотрим на тех, кого беспокоит наш успех, нам становится ясно, кто друг, а кто враг", - сказал он.

Ранее мы писали о решении выбывшего кандидата поддержать президента во втором туре голосования.