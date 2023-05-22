Эрдоган получает поддержку от Синана Огана

Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Эрдогана.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, он сказал об этом во время своего обращения.

Таким образом, исходя из результатов первого тура, действующий президент остается явным фаворитом перед началом второго тура.

Ранее мы писали о том, Синан Оган заявит в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.