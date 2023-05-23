Европейское оборонное агентство принимает новую страну-участницу

Дания подключилась к работе Европейского оборонного агентства и во вторник впервые примет участие в заседании его управляющего совета. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель после прибытия на встречу министров обороны стран ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сначала мы проведем заседание управляющего совета Европейского оборонного агентства, на котором впервые поприветствуем Данию, нашего нового члена", - заявил он.

По словам Борреля, на заседании будут рассмотрены 11 новых проектов программы оборонного партнерства Евросоюза, "которые станут важным шагом в деле укрепления армий стран ЕС".

Ранее мы уже писали о стремлении Дании улучшить свой оборонный потенциал.