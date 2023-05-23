https://news.day.az/world/1566847.html Суд отложил арест Имран Хана
Суд отложил арест Имран Хана
Антитеррористический суд Исламабада во вторник приостановил до 8 июня действие ордера на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана по восьми статьям обвинения в насилии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, решение о приостановке действия ордера на арест было оглашено в суде в присутствии Хана. Он явился в судебную инстанцию и внес залог за освобождение из-под стражи.
Ранее мы писали о том, что полиция окружила дом Имран Хана.
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