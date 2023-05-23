Суд отложил арест Имран Хана

Антитеррористический суд Исламабада во вторник приостановил до 8 июня действие ордера на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана по восьми статьям обвинения в насилии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, решение о приостановке действия ордера на арест было оглашено в суде в присутствии Хана. Он явился в судебную инстанцию и внес залог за освобождение из-под стражи.

Ранее мы писали о том, что полиция окружила дом Имран Хана.