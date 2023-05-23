Полиция Великобритании не сможет охранять принца Гарри

Принц Гарри, сын короля Карла III проиграл иск против Министерства внутренних дел Великобритании, которое в 2020 году приняло решение не предоставлять ему, его супруге Меган Маркл и двум детям необходимую охрану во время пребывания в королевстве и запретить оплатить услугу самому. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение Высокого суда Лондона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующее решение суд принял после того, как герцог и герцогиня Сассекские отказались от выполнения официальных обязанностей и потеряли королевский статус.

Судья Мартин Чемберлен отказал принцу Гарри в разрешении на подачу заявления о судебном пересмотре.

В марте 2021 года принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью известной американской ведущей Опре Уинфри, в котором они обвинили королевскую семью в безразличии, постоянном давлении и расизме. С тех пор отношения герцогов и с королем Карлом III и его близкими остаются напряженными. В настоящее время принц Гарри с супругой и двумя детьми проживают в США.