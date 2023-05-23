https://news.day.az/world/1567031.html Более 1,6 млн граждан Турции проголосовали за рубежом на президентских выборах
Более 1,6 млн граждан Турции проголосовали за рубежом на президентских выборах
Граждане Турции, проживающие за рубежом, продолжают голосовать во втором туре президентских выборов, которые состоятся 28 мая, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Как сообщили в Высшем избирательном совете, число граждан Турции, принявших участие в голосовании, начавшемся в зарубежных представительствах и на пограничных постах, составило 1 685 421 человек. Процесс голосования в зарубежных представительствах завершится 24 мая.
Отметим, что ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50 процентов голосов на выборах, прошедших в Турции 14 мая, поэтому второй тур голосования состоится 28 мая.
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