Лукашенко рассказал о своём здоровье

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слухи о своей болезни, заявив, что у него был аденовирус, и умирать он не собирается. Видеозапись с речью белорусского лидера на совещании по вопросам здравоохранения опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", передает Day.Az.

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", - сказал Лукашенко.

По словам президента Беларуси, его болезнь была связанна с плотным графиком, который также не давал ему возможности лечиться. Лукашенко упомянул визит в Москву, субботники, поездки в Гродно и Гомель.

"Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", - резюмировал белорусский лидер.