Премьер Грузии выразил свою точку зрения по вопросу авиасообщения с Россией

Премьер-министр Грузии считает нормальным восстановление авиасообщения с Россией.

"Грузия имеет суверенное право иметь свои собственные национальные интересы. Мы имеем экономические и торговые отношения с Россией, у нас 1 миллион этнических грузин, которые проживают в России в виде диаспоры и прямые полеты с Россией, думаю, обычное дело", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на панельной дискуссии Катарского экономического форума, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, прямые рейсы не означают, что власти Грузии проводят с Россией какие-либо политические консультации.

"Многие страны имеют полеты с Россией, но мы заявили, что ни одна подсанкционная компания, ни одна подсанкционная линия не будет летать в Грузию. В первую очередь, Америка для Грузии очень важный, стратегический партнер, и мы очень благодарны за все, что Америка сделала для нас, мы очень благодарны и Европе. Грузия имеет суверенное право иметь собственные национальные интересы. Мы имеем экономические и торговые отношения с Россией, у нас 1 миллион этнических грузин, которые проживают в России в виде диаспоры и прямые рейсы с Россией, думаю, обычное дело. Это не значит, что мы проводим с Россией какие-либо политические консультации. Как я уже сказал, это составная часть наших экономических и торговых отношений, как и Евросоюз и Америка делают это с Россией", - заявил премьер.