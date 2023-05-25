Турция будет продолжать антитеррористическую политику

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика не намерена останавливать антитеррористические операции в Ираке и Сирии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас преследуем террористов в Северном Ираке и в Сирии. Спасения для них нет. У них два варианта: умереть или сдаться. Нет иного выбора, кроме правосудия", - цитирует в четверг министра газета Sözcü. По его словам, террористические организации "умоляют своих хозяев помочь остановить операции ВС Турции".

"Операции в Ираке и Сирии не прекратятся. Они продолжатся до нейтрализации последнего террориста", - подчеркнул Акар.

В начале года власти Турции заявляли, что могут провести новую трансграничную операцию на севере Сирии. Ее основной целью ставилась нейтрализация боевых групп вооруженных курдских группировок, признанных в Анкаре террористическими. Широкомасштабная операция пока не начиналась.