https://news.day.az/world/1567492.html Турция может стать транзитной страной для поставок иранского газа в Европу
Турция может стать транзитной страной для поставок иранского газа в Европу
Генеральный директор Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Маджид Чегени заявил, что в случае начала поставок иранского газа в Европу Тегеран сделает ставку на экспортный маршрут через Турцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сказал гендиректор NIOC отметив, что заинтересованность в закупках иранского газа проявляют также в Пакистане, Афганистане и Омане.
По его словам, переговоры по данному вопросу актуальны, однако база для соглашений с некоторыми из этих стран пока не сформирована.
Ранее мы писали о будущем внешнеполитического курса Турции.
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