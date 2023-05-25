Турция может стать транзитной страной для поставок иранского газа в Европу

Генеральный директор Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Маджид Чегени заявил, что в случае начала поставок иранского газа в Европу Тегеран сделает ставку на экспортный маршрут через Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сказал гендиректор NIOC отметив, что заинтересованность в закупках иранского газа проявляют также в Пакистане, Афганистане и Омане.

По его словам, переговоры по данному вопросу актуальны, однако база для соглашений с некоторыми из этих стран пока не сформирована.

Ранее мы писали о будущем внешнеполитического курса Турции.