Эрдоган рассказзал о внешнеполитическом курсе страны
Анкара не будет поддерживать страны Запада в вопросе ввода санкций против России и ее президента Владимира Путина. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Заявление Эрдогана прозвучало в ответ на высказывание кандидата на пост главы государства и лидера Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу, который обещал в случае прихода к власти ввести жесткие санкции против Москвы.
Турецкий лидер подчеркнул также, что поддерживает позитивные контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Господин Кемаль (Кылычдароглу) недоволен тем, что я поддерживаю хорошие отношения с господином Путиным. Он говорит: "Я буду подчиняться указаниям Запада, я буду вводить санкции в отношении Путина". Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уйдите на отдых", - сказал, в частности, турецкий лидер.
Он добавил, что благодаря этому фактору Турция может выступать посредником между Россией и Украиной.
Глава государства отметил, что выступает за сохранение позитивного настроя в политике Анкары в отношении России, США и других стран Запада, а также Китая.
Ранее мы сообщали о том, что турецкий лидер объединит Лондон и Пекин через Баку.
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