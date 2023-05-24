Эрдоган рассказзал о внешнеполитическом курсе страны

Анкара не будет поддерживать страны Запада в вопросе ввода санкций против России и ее президента Владимира Путина. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Заявление Эрдогана прозвучало в ответ на высказывание кандидата на пост главы государства и лидера Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу, который обещал в случае прихода к власти ввести жесткие санкции против Москвы.

Турецкий лидер подчеркнул также, что поддерживает позитивные контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Господин Кемаль (Кылычдароглу) недоволен тем, что я поддерживаю хорошие отношения с господином Путиным. Он говорит: "Я буду подчиняться указаниям Запада, я буду вводить санкции в отношении Путина". Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уйдите на отдых", - сказал, в частности, турецкий лидер.

Он добавил, что благодаря этому фактору Турция может выступать посредником между Россией и Украиной.

Глава государства отметил, что выступает за сохранение позитивного настроя в политике Анкары в отношении России, США и других стран Запада, а также Китая.

Ранее мы сообщали о том, что турецкий лидер объединит Лондон и Пекин через Баку.