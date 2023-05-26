ООН призвал Францию уважать права человека

ООН считает крайне важным, чтобы Франция и Коморские Острова разрешили ситуацию с правами выходцев с Комор на острове Майотта в рамках существующих двусторонних и международных правовых механизмов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать начало Францией на этой неделе полицейской операции на Майотте для переселения представителей коморской общины, которых Париж считает нелегальными мигрантами.

"Мы очень хорошо осведомлены о том, что вопрос миграции является важным на повестке отношений между Коморскими Островами и Францией. Мы убеждены, что Коморские Острова и Франция решат вопрос через диалог и в рамках существующих двусторонних механизмов", - сказал представитель ООН.

"Наш призыв в том, чтобы Коморские Острова и Франция обеспечили решение вопроса миграции, зафиксированного в совместной декларации [от 6 ноября 2018 года]. Для нас очень важно, чтобы все это осуществлялось согласно соответствующим международным инструментам в сфере прав человека, Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, - отметил Дюжаррик. - Важно, если не важнее всего, уважение достоинства и прав затронутых данной ситуацией мужчин, женщин и детей".

Подобные ситуации, к сожалению, редко находят отражение в рейтингах организаций, таких как Freedom House.