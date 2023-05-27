В Иране публично казнен мужчина

Прокуратура Ирана объявила о публичной казни человека, осужденного за распространение "коррупции и проституции", передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Махмуд Немати, общественный и революционный прокурор города Мараге на северо-западе страны, заявил, что мужчина вступал в "незаконные отношения с женщинами и девушками, документируя их действия с помощью видеоматериалов.

По словам прокурора, "подозреваемый" был задержан в 2016 году, и Революционный суд Мараге приговорил его к смертной казни по обвинению в "коррупции на Земле". Этот приговор впоследствии был оставлен в силе Верховным судом.

Общее количество казней за последний месяц превысило 110.

Правозащитные организации заявляют, что в последние недели Исламская Республика усилила казни, чтобы посеять страх в обществе после многомесячных общенациональных протестов, вызванных сентябрьской смертью 22-летней Махсы Амини в результате полицейского беспредела.