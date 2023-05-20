Заключенная в Иране пыталась покончить с собой в знак протеста против произвола

Протестующая женщина, отбывающая длительный срок тюремного заключения в Карадже недалеко от Тегерана, пыталась покончить с собой, передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ и правозащитные группы.

Они сказали, что Масума Сенобари порезала себе запястье в тюрьме Фардис в знак протеста против жестокого обращения со стороны тюремного персонала.

Сенобари проживает в Карадже, но родом из северо-западного города Тебриз.

Она была арестована во время уличных митингов в Карадже 13 декабря 2022 года и приговорена к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в руководстве протестами.

Согласно сообщениям, поступившим из тюрьмы, Сенобари месяцами содержалась в одиночной камере, ей отказывали в любых контактах с семьей и лишали свежего воздуха.

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