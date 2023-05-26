В США продолжаются переговоры по увеличению госдолга страны

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что на переговорах американской администрации и конгресса об увеличении потолка государственного долга наблюдается прогресс. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть прогресс. Наша задача - договориться, поскольку дефолт неприемлем", - сказал Адейемо.

Ранее президент США заявил, что американская администрация и конгресс Соединенных Штатов согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.