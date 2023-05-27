Жесткое ДТП в Красноярске

Трое человек, из которых двое дети, пострадали в жестком ДТП на пересечении улицы 9 Мая и улицы Авиаторов в Красноярске. Видео инцидента появилось в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota ехал по улице Авиаторов со стороны Северного шоссе в сторону улицы 9 Мая. Он влетел в пять машин, которые стояли на перекрестке улицы Авиаторов с улицей 9 Мая.

В результате аварии пострадали женщина и двое детей - 5 и 12 лет, которые находились в устроившем ДТП автомобиле.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Из-за аварии на данном участке дороги затруднено движение, граждан просят выбирать альтернативные пути проезда.