В США занимаются вопросами проекта по госдолгу для предотвращения дефолта

Представители Белого дома и республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов сейчас занимаются обменом проектов документов, которые могут стать основой договоренностей о повышении потолка госдолга. Об этом сообщает издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Работа ведется с целью не допустить дефолта в США.

По информации газеты, стороны до позднего вечера пятницы, 26 мая, отправляли друг другу "черновые версии" текстов, включающих законодательные инициативы.

Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрик Макгенри добавил, что сторонам требуется согласовать ряд вопросов, связанных с документацией.

Как считает республиканец, в будущем могут быть серьезные трудности и пока нельзя сказать, когда будут достигнуты окончательные договоренности по документам, призванным предотвратить экономический кризис.