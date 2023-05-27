ЕК применит закон против Илона Маска

Еврокомиссия угрожает Илону Маску применить законные меры за решение Twitter выйти из добровольного кодекса ЕС против дезинформации, сообщает Day.Az.

Бретон предупредил: "Twitter покидает добровольный кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией. Вы можете пытаться уклоняться, но не удастся скрыться. С 25 августа борьба с дезинформацией станет обязательной в рамках Акта о цифровых услугах. Наши команды будут готовы применить закон", - предупредил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией требует, чтобы операторы социальных сетей автоматически удаляли контент, который проверенные западные организации по факт-чекингу отметили как некорректный.