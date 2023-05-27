В США за предполагаемую работу на Пекин арестовали двух китайцев

На территории США по обвинению в незаконной деятельности под контролем властей КНР были арестованы два этнических китайца. Об этом сообщает министерство юстиции США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американское ведомство заявило, что федеральный суд Южного округа Нью-Йорка опубликовал иск в отношении двух человек, действовавших в США в качестве незарегистрированных агентов КНР. Они также обвиняются в сговоре с целью подкупа государственного должностного лица и заговора с целью отмывания денег.

Согласно судебному иску, бывший гражданин КНР, а сейчас житель Лос-Анджелеса 70-летний Джон Чэн и гражданин КНР и также житель Лос-Анджелеса Лин Фэн участвовали в контролируемой правительством Китая деятельности, направленной против находящихся в США последователей религиозного движения "Фалуньгун", которое запрещено в КНР.