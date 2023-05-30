Китай запустил корабль с космонавтами к своей орбитальной станции

Китай запустил с космодрома Цзюцюань пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с тремя космонавтами на борту к своей орбитальной станции "Тяньгун". Трансляцию ведет Центральное телевидение Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пуск прошел в 09:31 по пекинскому времени с космодрома, расположенного на севере страны. "Шэньчжоу-16" выведет на орбиту ракета-носитель "Чанчжэн-2F".

После аппарат успешно вышел на орбиту.

Экипаж состоит из генерал-майора Цзин Хайпэна, для которого этот полет уже четвертый, а также инженера Чжу Янчжу и специалиста по полезной нагрузке Гуй Хайчао. Предполагается, что на станции космонавты пробудут около пяти месяцев и вернутся на Землю в ноябре.

Китай начал создание национальной орбитальной станции "Тяньгун" (Tiangong) в 2021 году с запуска базового модуля "Тяньхэ" (Tianhe). 16 октября 2021 года в 00:23 по местному времени (19:23 мск 15 октября) с космодрома Цзюцюань на севере Китая прошел запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами на борту, которые отправились на китайскую орбитальную станцию. 16 апреля члены экипажа, успешно справившись с поставленными задачами, вернулись на Землю.

Китайская станция находится на высоте около 400 километров и прослужит более 10 лет с возможностью продления еще на пять. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Конструктивно станция КНР напоминает уменьшенный Т-образный советско-российский "Мир". Она имеет три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, ее вес - 66 тонн.

В апреле 2022 года глава Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь заявил, что Китай намерен на равноправной основе использовать собственную национальную орбитальную станцию совместно с Россией и другими государствами.