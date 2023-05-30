В российский пассажирский самолет ударила молния

В самолет российской авиакомпании "Сибирь" во время полета ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ситуация произошла в понедельник, 29 мая, с пассажирским воздушным судном, летевшим из Красноярска в Новосибирск. На послеполетном осмотре лайнера специалисты новосибирского аэропорта Толмачево обнаружили на створке реверса следы разряда статического электричества.

"Со слов экипажа на снижении был замечен разряд молнии впереди справа в непосредственной близости от воздушного судна", - говорится в сообщении.