https://news.day.az/world/1568926.html В российский пассажирский самолет ударила молния
В российский пассажирский самолет ударила молния
В самолет российской авиакомпании "Сибирь" во время полета ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ситуация произошла в понедельник, 29 мая, с пассажирским воздушным судном, летевшим из Красноярска в Новосибирск. На послеполетном осмотре лайнера специалисты новосибирского аэропорта Толмачево обнаружили на створке реверса следы разряда статического электричества.
"Со слов экипажа на снижении был замечен разряд молнии впереди справа в непосредственной близости от воздушного судна", - говорится в сообщении.
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