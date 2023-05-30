ЕС удваивает помощь Молдове

Евросоюз решил удвоить объем макрофинансовой помощи Молдове, одобрив почти 300 млн евро для этой страны. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет сегодня принял решение почти вдвое увеличить объем макрофинансовой помощи Молдове, которую согласился предоставить год назад. В апреле 2022 года совет принял закон, который позволяет ЕС оказать финансовую помощь Молдове в размере €150 млн. Сегодня совет увеличил эту сумму на €145 млн, что означает, что всего Молдове будет доступно €295 млн", - отмечается в нем.

Как поясняется в документе, макрофинансовая помощь ЕС "направлена на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ в Молдове, дополняя ресурсы, предоставляемые в рамках финансового соглашения МВФ".

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