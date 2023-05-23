Генсек СНГ выступил с призывом к Молдове

Генсек СНГ надеется, что Молдова останется в составе Содружества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по словам Сергея Лебедева, возможный выход страны из Содружества обернется против самой республики, здравомыслящие силы должны не допустить этого.

Ранее мы сообщали о том, что Молдова готовится покинуть международную структуру.