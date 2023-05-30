Иранские пенсионеры продолжают антиправительственные манифестации

Пенсионеры в Иране продолжают акции протестов.

Пенсионеры, работавшие в телекоммуникационном секторе снова собрались в нескольких городах 12 иранских провинций, чтобы выразить протест против неспособности правительства улучшить их жилищные условия на фоне стремительного роста инфляции.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в последние недели пенсионеры выходят на улицы каждый понедельник.

В юго-западном городе Ахваз протестующие собрались у главного здания Хузестанской телекоммуникационной компании и скандировали "Хватит угнетения и несправедливости, наш стол пуст" и "Хватит пустых обещаний, наш стол пуст".

Пенсионеры в Мешхеде, на северо-востоке страны, выразили гнев по поводу министра связи такими лозунгами, как "Недостойный министр, позор вам, позор вам!"

Рабочие также провели митинги 29 мая, чтобы протестовать против повышения уровня жизни и подтолкнуть правительство к утверждению повышения заработной платы и социальных выплат, поскольку промышленный сектор, производство и сектор услуг пострадали от увеличения увольнений за последние три месяца.

Рабочие завода Madkosh в южном портовом городе Бандар-Аббас, основного поставщика сталелитейного завода Hormozgan, проводят демонстрации третий день подряд.

Ранее мы уже писали об аналогичных демонстрациях.