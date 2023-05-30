Армянские водители протестуют против ограничительного запрета

Группа водителей 30 мая провела акцию протеста в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они недовольны решением о прозрачности боковых стекол автомобилей.

"Мы живем в очень жаркой стране, когда нет пленки, то мы просто задыхаемся, это ужасно. Кроме того, в этом случае увеличится число краж, будут видны предметы в салоне автомобиля. Причина - ночью патрульные, мол, не видят пристегнут водитель ремнями или нет, это просто повод для того, чтобы оштрафовать людей. Люди с утра до вечера водят такси, как они могут долго сидеть за рулем под лучами солнца? От солнца может быть и аллергия, головные боли, кровотечение из носа", - заявил один из протестующих водителей.

Водители требуют либо отменить это решение, либо повысить порог допустимости затемнения до 60-70%.

Ранее мы писали о "культуре" протестов в Армении.